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ЖКХ

Отчеты управляющих компаний хотят сделать понятными жителям

31.01.2023 09:30|ПсковКомментариев: 0

Управляющие компании хотят обязать раскрывать информацию о собранных с собственников квартир деньгах и их расходовании в удобной и понятной для жителей форме. Законодательно оформить новацию могут уже в ближайшее время, рассказала 30 января зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Кроме того, парламентарии и эксперты продолжат борьбу с подделкой результатов собраний жильцов и будут контролировать начисление платы за общедомовые нужды по новым правилам, сообщает «Парламентская газета».

С 1 марта вступят в силу изменения в правила предоставления жилищно-коммунальных услуг, по которым люди смогут оформлять перерасчет за вывоз мусора, если отсутствовали дома больше пяти дней. Это, конечно, важный, но только первый шаг, говорят эксперты. По-прежнему не ясно, как быть тем, кто имеет несколько квартир, а живет только в одной — механизма, чтобы доказать свое длительное отсутствие на квадратных метрах, не существует, отметила Светлана Разворотнева. А предпринимателям, которые зарегистрировали ИП на свой домашний адрес, что позволяет сделать закон, все еще приходится вносить двойную таксу за вывоз мусора.

Новация куда менее приятная — новая формула расчета за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые нужды (ОДН). Раньше ее не существовало, поэтому ОДН россияне оплачивали по нормативам, но теперь за лампочку, которая горит на этаже, потребляемое лифтом электричество или воду, которой моют подъезд, придется платить каждому. Очень может статься, что фактическое потребление окажется выше нормативного, а значит, стоит приготовиться к изменениям цифр в платежках.

Еще одно грядущее изменение может серьезно повлиять на проведение общих собраний собственников домов. С 1 марта вступит закон, по которому выписку из госреестра недвижимости (ЕГРН) можно будет получить только с разрешения собственника жилья. Это сделано для защиты персональных данных.

Формирование реестра собственников — едва ли не самая важная часть собрания, рассказал «Парламентской газете» глава некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. На основании этих данных инициатор собрания — будь то кто-то из жильцов дома или управляющая компания — рассылает извещения участникам и формирует протоколы. Достучаться до некоторых людей, чтобы они предоставили свои данные, будет проблематично, предрек эксперт. Это усложнит и удлинит процедуру организации собрания.

Выход — решать важные вопросы относительно собственного жилья в онлайн-формате. Закон разрешает проводить собрания в Сети, но далеко не везде к этому готовы. «Даже в Москве, где удобная система уже давно существует, в прошлом году в формате онлайн прошла только тысяча собраний, тогда как многоквартирных домов в столице 34 тысячи», — сообщил Сохранов.

Парламентарии немало сделали, чтобы протоколы общих собраний не подделывали, и закрытие данных ЕГРН поставит таким попыткам очередную препону, прокомментировала член рабочей группы при Комитете Госдумы по ЖКХ Татьяна Вепрецкая. Но нужно придумать, как в новых условиях проводить собрания без лишней бюрократии.

Теги: #квитанции
Источник: Псковская Лента Новостей
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