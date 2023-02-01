ЖКХ

Чистая арифметика: в чём причина больших счетов за отопление и можно ли их уменьшить?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему выросших счетов за отопление. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В январе этого года жителям Пскова стали приходить счета на оплату теплоэнергии. На сайте губернатора, в соцсетях и СМИ появились жалобы от псковичей, которые сравнивают декабрьские квитанции 2021 и 2022 года. В некоторых случаях суммы расходятся в разы.

С 1 декабря прошлого года по решению правительства России прошло опережающее увеличение тарифов, рост на коммунальные услуги составил 9%. Однако псковичи отмечают, что в отдельных квитанциях за тепло суммы выросли больше, чем на 9%.

Есть два варианта оплаты счетов за отопление в многоквартирных домах. В тех домах, где установлены общедомовые приборы учета, жители оплачивают теплоэнергию только в отопительный период. Это примерно 7 месяцев в году. Жители домов с приборами учета особенно ощутили рост сумм в квитанциях.

Псковичи, живущие в тех домах, где приборы отсутствуют, - должны платить за отопление по нормативу. Сумма в их квитанциях тоже возросла, но не столь ощутимо. Все потому, что жители многоквартирных домов без приборов учета вносят оплату за услугу равными частями в течение года.

Почему псковичам приходят большие счета на оплату теплоэнергии? Можно ли уменьшить сумму в квитанциях за отопление? Об этом в программе «Дневной дозор».

По словам директора муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игоря Максимова, начисления за декабрь объясняются простой арифметикой. Декабрь, по сравнению с ноябрем, был холодным, поэтому для отопления домов было затрачено больше теплоэнергии. Также наложился фактор индексации коммунальных услуг с 1 декабря.

«Тепло - это товар, он имеет свою цену. Когда приходишь в магазин и берешь две буханки хлеба, то платишь за них, берешь три - платишь за три. Это происходит и с теплом. У нас еще и объем потребления тепла зависит от того, какая температура наружного воздуха. В ноябре среднесуточная температура в Пскове составила +1,6, а в декабре -4,6. Соответственно в декабре на 30-40% больше тепла уходило для того, чтобы нагреть квартиру до комфортного состояния – +20 градусов. Одно умножили на другое – это арифметика. И в этой арифметике от Псковских тепловых сетей ничего не зависит. Цену единицы нашей продукции устанавливает государство, а объём, который потребило помещение, считает счётчик, являющийся собственностью владельца помещения, или это общедомовой прибор учёта. Понятно, что всем охота платить меньше, тогда можно и меньше потреблять тепла: отрегулировать тепловой узел и настроить температуру на +18 градусов в квартире. Также на увеличение счетов за отопление повлиял фактор увеличения стоимости с 1 декабря. Опять же решением государственных органов на 9% увеличилась стоимость тепла для населения. Получается, увеличилась стоимость и объём ее потребления, чтобы пережить холодный декабрь, поэтому в январе получили такие счета. Ничего в этом сверхъестественного или сверхординарного нет. Каждому интересующемуся нужно просто заглянуть в квитанцию за декабрь и за ноябрь. Для человека, который владеет азами арифметики - там всё понятно. Бывают ошибки, тогда мы разбираемся».

Не все люди знали об индексации тарифов за ЖКУ в конце прошлого года, поэтому и были возмущения цифрами в квитанциях за декабрь, утверждает директор управляющей компании «Микрорайон №2+» Дмитрий Гусаков. Со своей стороны управляющая компания помогла жильцам разобраться с расчетами.

«Подорожание за отопление произошло в прошлом году, это ежегодное повышение тарифа. К нам были обращения, люди увидели в платёжных документах новые цифры и не совсем поняли, в связи с чем произошло подорожание. Возможно, они немножко прозевали выход нормативно-правовых актов. Таких обращений было не очень много, мы со своей стороны помогали справиться людям с этими расчётами. Люди ушли от нас удовлетворенные. Конечно, негодование, что счета выросли сильнее, чем в предыдущие периоды, было».

Жительница дома на Октябрьском проспекте Валентина получила декабрьский счет за отопление с непривычно большой суммой. С помощью старшей по дому ей пришлось разбираться с этой проблемой.

«За октябрь мы платили 3528 рублей, за ноябрь – 4 тысячи, а за декабрь нам прислали счёт на 7801,19 рубля. Вот такая разница. Я лично никуда не обращалась, но у нас есть старшая по дому, она ходила в Дом Советов (правительство Псковской области – ред.), отнесла туда заявление и с кем-то пообщалась. Ей сказали, что через месяц позвонят, пока ещё звонков не было. Там ей посоветовали обратиться в домуправление, мол, это их ошибка. Сантехники должны налаживать подачу тепла по счётчикам. Но пока ни из домуправления, ни из Дома Советов ничего нет».

В некоторых домах могут некорректно работать датчики температуры, из-за чего происходило неправильное начисление суммы за теплоэнергию. Если жители многоквартирного дома сомневаются в цифрах в выставленном счете, то для начала им нужно обратиться в управляющую компанию или в ресурсоснабжающую организацию с просьбой обосновать цифры, объясняет исполняющий обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кирилёнок. Если они не получат удовлетворительного ответа, то в таком случае можно обращаться за помощью в комитет по региональному контролю и надзору.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Любые обращения, направленные в адрес комитета, мы отрабатываем. Хочу сказать, что на самом деле обращение на сайте губернатора или в социальных сетях не является основанием для проведения комитетом полноценной проверки, чтобы в каждом конкретном случае нам отработать и выяснить, корректно ли было произведено начисление, либо действительно есть замечания к управляющей или ресурсоснабжающей организациям. Для проведения полноценной проверки заявитель должен обратиться в комитет соответствующим образом, предусмотренным законодательством. Для начала, чтобы разобраться, в связи с чем произошел данный рост, пользователю коммунальных услуг необходимо обратиться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, которые поставляют счета за услугу. Далее следует получить комментарий от данной организации. Наш комитет осуществляет контроль за их деятельностью. В случае, если они по запросу граждан не исполняют своих обязательств по разъяснению в 10-дневный срок запросов, тогда с приложением всех документов гражданам следует обратиться непосредственно в комитет для проведения проверки деятельности данной организации. Тогда они получат подтверждение или опровержение своих сомнений в правильности начисления».

Когда происходит нарушение работы датчиков температур в многоквартирных домах, жильцам нужно вовремя реагировать на это, объясняет координатор Клуба председателей советов многоквартирных домов Пскова Наталья Старосельская. Также она напомнила, что некоторые категории граждан могут претендовать на возмещение расходов за ЖКУ.

«Могут сказать, что жалоб много, это правда. Такая ситуация складывается по разным обстоятельствам: повышение тарифа сыграло роль, одновременно и холодные средние температуры по месяцу, необходимость использовать показания прибора учёта в условиях прямых договоров с ресурсоснабжающей компанией. Надо всегда помнить: если платёж превышает допустимые размеры, гражданин вправе требовать компенсации. Жители могут претендовать на возмещение. Величина платежа имеет такой характер - сегодня больше, завтра меньше. Потребление услуг можно увидеть только факту итога месяца, предугадать бывает очень сложно эти расходы. Случаи нарушения работы датчиков температур фиксируются. Собственники квартир видят, что идет перегрев системы, сообщают в управляющую компанию, налаживается работа датчиков, и сразу нормализуется температура в помещениях. Это случаи индивидуальных тепловых пунктов, которые чаще всего снабжены датчиками температур. Невозможно сделать перерасчет в случае сбоя его работы, за этим должна следить ресурсоснабжающая организация и быстро реагировать. Но это, как правило, происходит в течение суток. Перерасчет наступает при достаточно длительном нарушении качества подачи услуги».

По словам эксперта в сфере ЖКХ Алексея Кириллова, для того, чтобы снизить сумму за отопление, нужно заниматься энергосбережением дома. Он рассказал, с помощью каких технологий можно достигнуть эффективности использования теплоэнергии.

«А что сделаешь, если действительно такие затраты? Тут надо подумать об энергосбережении, о том, как минимизировать затраты коммунального ресурса, а следовательно и стоимость. Минимизация достигается двумя способами. Первый - автоматизация по однородной температуре теплового узла. Второй - банальная экономия, то есть сделать у себя в доме похолоднее. Это радикальный способ и использовать его не надо. А вот установка современных систем управления тепловым узлом достаточно хороший выход, он дает 30% экономии. Также можно использовать утепление фасадов, энергоэффективный капитальный ремонт. Технологии, которые предлагают на рынке энергоэффективности, известны с момента выхода закона об энергоэффективности. Но это все долгосрочные истории, быстро не сделают. Надо было начинать несколько лет назад, чтобы сейчас не получать таких счетов. Сейчас, действительно, предприятие поставило ресурс, мы им воспользовались. Платить надо. Да, платить много. Отопление - самый дорогостоящий ресурс. Контролировать управляющую организацию и качество ее работы – утопическая идея. Нужно контролировать, чтобы у вас в подъездах были окна закрыты, заколочены, чтобы ресурс тратился исключительно качественно. Но это все вопросы энергосбережения в доме».

Эксперты объясняют, что на резкий рост сумм в квитанциях повлияло два фактора. Во-первых, декабрь был морозным, а, значит, для отопления потребовалось больше теплоэнергии. Плюс на рост платы за потребленную теплоэнергию наложилось увеличение тарифа в декабре прошлого года.

Чем больше будет потребление энергии, тем больше будут суммы в квитанциях. Поэтому нужно заниматься энергосбережением. Самая эффективная возможность сэкономить на платежках за отопление - это установка автоматики, которая определяет необходимое количество энергии с учетом температуры наружного воздуха, а также обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии внутридомовых сетей теплоснабжения.

Анастасия Сливинская