ЖКХ

Борис Елкин: Не все управляйки предоставили данные о состоянии газовых сетей в домах города

Не все управляющие компании предоставили данные о состоянии газовых сетей в домах города Пскова газовикам. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Поручил УГХ настроить диалог между ответственными и усилить работу УК по проверке на исправность дымовых каналов с привлечением сертифицированных специалистов. Такая работа должна проводиться 3 раза в год», – отметил глава города.

Борис Елкин назвал безопасность использования газового оборудования в жилых домах важной темой и требующей пристального внимания, особенно со стороны управляющих компаний и газораспределяющих организаций. Первые должны следить за исправностью внутридомовых газовых сетей, вторые – за внутриквартирным оборудованием.

Кроме того, оказалось, что не все псковичи заключили договоры на обслуживание газовых приборов. А те, кто заключил, часто не открывают двери специалистам, проверяющим плиты, дымоходы и вентканалы.

«Призываю граждан более ответственно относиться к безопасности, своей и окружающих. Неисправность газового оборудования может привести к беде!» – уточнил глава города.