ЖКХ

Владельцам пустующих квартир хотят отменить плату за вывоз мусора

В России предложили владельцам двух и более квартир, в которых никто не живет и не прописан, отменить плату за вывоз мусора (ТКО). Такая инициатива содержится в письме зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Для доказательства того, что помещение пустует, нужно использовать показания электросчетчиков. Также предлагается не взимать двойную плату с жильцов, у которых на квартиру зарегистрировано ИП, сообщают «Известия».

«Нам приходят многочисленные обращения граждан, в которых содержатся жалобы на несправедливость расчетов платы за обращение с ТКО. Необходимо менять это положение, и выставлять людям счета только за предоставленную услугу», — сказала Разворотнева.

Освобождение собственников пустующих квартир от платы за обращение с ТКО справедливое, хоть и трудно администрируемое решение, сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.