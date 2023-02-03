ЖКХ

Утечки тепла выявляют в домах на дальнем Завеличье

Утечки тепла выявляют в домах на дальнем Завеличье при помощи тепловизора. Об этом директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов сообщил в группе микрорайона «Родина» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Тарасов / группа микрорайона «Родина»

«При минусовых температурах продолжаем обследования зданий тепловизором на предмет выявления утечек тепла, проблемных участков промерзания стен, самовольных теплых лоджий и балконов», - рассказал Андрей Тарасов.

Директор «управляйки» прикрепил два изображения. На одном из них - здание, а на втором - его тепловизионная карта.