ЖКХ

Как псковичам зарегистрироваться в личном кабинете, объяснили в ПТС

Порядок регистрации в личном кабинете объяснили псковичам в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«От абонентов поступало очень много жалоб на сложную регистрацию в разделе "Личный кабинет" на нашем официальном сайте. Наши специалисты серьёзно потрудились и вот, что мы имеем теперь», - рассказали на предприятии.

Для регистрации в личном кабинете необходимо выполнить следующие шаги:

На главной странице сайта выбрать вкладку «Население» в пункте меню «Абонентам». На новой странице в правом верхнем углу выбрать пункт «Регистрация». Далее нужно открыть окно регистрации, где необходимо заполнить все поля и подтвердить согласие на обработку персональных данных. В качестве login необходимо использовать номер лицевого счета. На указанный почтовый адрес будет выслано письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. Если письма нет в папке «Входящие», следует проверить папку «Спам». После подтверждения регистрации и авторизации на сайте будет предложено привязать лицевой счет (инструкция). Это будет последним шагом процесса регистрации в личном кабинете.

«Личный кабинет» на сайте предприятия доступен только потребителям, проживающим в многоквартирном доме, собственники которых на общем собрании приняли решение о переходе на прямые договоры по отоплению и горячему водоснабжению с ПТС, уточнили в пресс-службе.