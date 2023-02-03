Как псковичам зарегистрироваться в личном кабинете, объяснили в ПТС

Порядок регистрации в личном кабинете объяснили псковичам в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».
«От абонентов поступало очень много жалоб на сложную регистрацию в разделе "Личный кабинет" на нашем официальном сайте. Наши специалисты серьёзно потрудились и вот, что мы имеем теперь», - рассказали на предприятии.
Для регистрации в личном кабинете необходимо выполнить следующие шаги:
«Личный кабинет» на сайте предприятия доступен только потребителям, проживающим в многоквартирном доме, собственники которых на общем собрании приняли решение о переходе на прямые договоры по отоплению и горячему водоснабжению с ПТС, уточнили в пресс-службе.