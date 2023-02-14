ЖКХ

Жители Псковской области могут повысить свою правовую грамотность в области ЖКХ

«Диктант ЖКХ» проведут с целью повышения правовой грамотности граждан в вопросах, связанных с предоставлением жилищных и коммунальных услуг, популяризации жилищного просвещения и механизмов общественного контроля в жилищной сфере, совершенствования процесса управления многоквартирными домами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Акция предполагает онлайн-формат участия. Для прохождения «Диктанта ЖКХ» необходимо пройти по ссылке: https://life.er.ru и зарегистрироваться, затем в разделе «Обучение» пройти тестирование.

Каждое тестовое задание состоит из нескольких вопросов, к которым предложены два и более варианта ответов. Необходимо помнить, что только один вариант является верным. На прохождение теста отводится 30 минут. По итогам успешно пройденного тестирования формируется электронный сертификат, удостоверяющий полученный результат, который автоматически высылается на адрес электронной почты, указанный при регистрации. Один участник может пройти тестирование неограниченное количество раз.

Период проведения акции «Диктант ЖКХ»: с 14 февраля по 14 апреля 2023 года. Пройти тестирование можно с 14 февраля по 17 марта 2023 года.

По итогам проведения онлайн-тестирования формируется «Рейтинг грамотности регионов в сфере ЖКХ». Рейтинг формируется исходя их количества граждан, успешно прошедших тестирование, разделенных на общее количество жителей региона по данным Росстата.