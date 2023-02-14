ЖКХ

В 85% случаев в квартире холодно из-за неотрегулированной внутридомовой системы - Игорь Максимов

В 85% случаев в квартире холодно из-за неотрегулированной внутридомовой системы, которая должна равномерно распределять тепло по квартирам. Об этом заявил руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM».

«Холод в квартирах бывает и с этим пытаемся разобраться. На территории города 1 409 домов, куда мы поставляем тепло. В каждом доме есть инженерное сооружение – тепловой узел, который обеспечивает правильное и равномерное распределение тепла по дому. 3,5 тысячи тепловых узлов внутри домов. Эти узлы – имущество граждан, за их функцию отвечает УК. В 85% случаев оказывается, что причина холода в том, что не отрегулирована внутридомовая система», - прокомментировал Игорь Максимов.

Такую систему необходимо обслуживать минимум раз в месяц, отметил он. Если в квартире, по мнению жильца, недостаточно тепла, то он может спуститься и посмотреть общедомовой счетчик. Также необходимо позвонить в управляющую компанию и попросить отрегулировать тепловой узел, добавил гость студии.