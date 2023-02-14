В 85% случаев в квартире холодно из-за неотрегулированной внутридомовой системы - Игорь Максимов

В 85% случаев в квартире холодно из-за неотрегулированной внутридомовой системы, которая должна равномерно распределять тепло по квартирам. Об этом заявил руководитель муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM».
Такую систему необходимо обслуживать минимум раз в месяц, отметил он. Если в квартире, по мнению жильца, недостаточно тепла, то он может спуститься и посмотреть общедомовой счетчик. Также необходимо позвонить в управляющую компанию и попросить отрегулировать тепловой узел, добавил гость студии.