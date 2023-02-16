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ЖКХ

Взносы за капремонт могут снизиться в России

17.02.2023 07:00|ПсковКомментариев: 1

Региональным операторам капремонта хотят дать возможность самим и заранее заботиться о покупке строительных материалов и оборудования для работ и тратить на это платежи жильцов. Законопроект с поправками в Жилищный кодекс принят в первом чтении на заседании Госдумы 16 февраля.

Авторы проекта — зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, глава Комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и его первый заместитель Павел Качкаев считают, что изменения усовершенствуют действующую систему и деньги россиян будут использовать гораздо эффективнее.

Каждый год для выполнения капремонта закупают материалы и оборудование, тратя на это более 30 процентов стоимости региональной программы. Но делать это могут только подрядчики и лишь после проведения конкурса. А у региональных операторов нет возможности проверить ни стоимость приобретаемых товаров, ни их качество, ни сроки поставки. И централизованно закупить нужные материалы, что гораздо дешевле, они тоже по закону не могут.

Поэтому парламентарии считают нужным эту ситуацию изменить. Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, средства собственников пойдут на закупки товаров, ими также оплатят их по акту приемки, не согласовывая эти траты с жильцами дома и органами местного самоуправления.

Это новшество поможет снизить и плату за капремонт в квитанциях, предполагает Анатолий Выборный: «Надеяться на оптимизацию можно, во всяком случае, взносы на капремонт точно не вырастут, а возможно, и снизятся благодаря поправкам в закон. Потому что региональный оператор будет покупать материалы централизованно и по оптовым ценам и сможет заключать стабильные договоры с поставщиками».

Сейчас ежегодно по всей стране ремонтируют около 50 тысяч домов, рассказал «Парламентской газете» Павел Качкаев. И оптовые закупки помогут сэкономить деньги, которые потом можно потратить на ремонт большего числа домов, уверен депутат.

Кроме того, регоператор самостоятельно закупая продукцию, сможет лучше контролировать ее качество, добавила еще один плюс зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. «А в-третьих, не будут срываться контракты на исполнение работ. Сейчас это происходит из-за инфляции, постоянного роста цен, санкционного давления. Бывает, что изначальная стоимость подряда через какое-то время просто не укладывается в цены на те же стройматериалы», — пояснила депутат.

Она уверена, что нужны любые шаги, которые позволят сделать капремонт качественнее и дешевле.

Но про уменьшение цифр в платежках однозначно говорить сложно, считает Разворотнева. По ее словам, в большинстве регионов взносы на капремонт ниже экономической себестоимости. Проще говоря, суммы, которую собрали за все время жители на обновление своего дома, не хватит. Однако уменьшить стоимость работ вполне реально, полагает законодатель.

Теги: #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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