ЖКХ

Предложения о проведении работ в рамках капремонта направили собственникам в Псковской области

Собственникам помещений в многоквартирных домах, в которых планируется проведение работ по капитальному ремонту, направили предложения о проведении работ в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

«Текст предложения размещен на обратной стороне квитанции за февраль и содержит сведения о сроке начала работ, перечне запланированных услуг и работ, их стоимости, о порядке принятия решения и об источниках финансирования», - говорится в сообщении ФКР.

Собственникам необходимо не позднее чем через три месяца с момента получения указанных предложений (до 15 мая) принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта. Решение о проведении работ оформляется в виде протокола общего собрания собственников, шаблон протокола можно скачать на сайте. Далее протокол необходимо направить региональному оператору.

В случае, если в указанный срок протокол в адрес регионального оператора не поступит, решение о проведении работ будет принято органом местного самоуправления в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора.

Далее региональный оператор в рамках своих полномочий осуществляет организацию работ по капитальному ремонту общего имущества - заключает с подрядными организациями договоры на выполнение проектных и строительно-монтажных работ, контролирует качество и сроки выполнения работ, а также осуществляет приемку выполненных работ.

Всего в 2024 году запланирован капитальный ремонт 116 конструктивных элементов в 85 многоквартирных домах, наибольший объем работ будет выполнен в следующих муниципальных образованиях:

Псков – 43 элемента в 34 домах

Великие Луки – 17 элементов в 8 домах;

Островский район – 7 элементов в 7 домах.

Ознакомиться с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2024 год можно по ссылке.