ЖКХ

Как формируются суммы в квитанциях за отопление, пояснил депутатам директор ПТС

Как формируются суммы в квитанциях за отопление, рассказал на депутатском часе Псковской городской Думы директор МП «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

«Депутатов тоже очень заинтересовал вопрос, который не покидает топ самых популярных новостей с января текущего года. Народных избранников интересовало всё: сколько в нашем городе котельных, тепловых пунктов, элеваторов, приборов учёта и так далее. К пояснительной записке мы приложили все температурные показатели, которые находятся в свободном доступе, расписали, откуда что берётся, ссылочки оставили на приказы комитета по тарифам и энергетике Псковской области, которые и утверждают тариф для нашего предприятия», – отметили в пресс-службе.

В ПТС пояснили, что 60% стоимости услуги предприятия составляют расчёты с контрагентами. Это денежные средства, которые платит предприятие за потреблённые энергоресурсы (ГАЗ, электроэнергия, вода) для производства единицы продукции (Гкал).

«Споры о "самой дорогой квитанции" не станут утихать до самого окончания отопительного сезона. Это понятно, но дорогие друзья, мы 1000 и 1 раз говорили, что вся работа нашего предприятия очень жёстко зарегламентирована. С одной стороны – это температурный график, который всегда должен соблюдаться, чтобы в квартирах была температура, установленная законодателем. С другой стороны – это государственное регулирование тарифа. Мы не частная организация, которая может топить, как хочет, и взимать за это столько, сколько хочет», – пояснили на предприятии.

По замечанию сотрудников, ПТС отапливает город, выставляет гидравлику и температуру на все жилые дома, а вот отрегулировать, сколько теплоносителя получать тому или иному дому – это задача автоматики, а если её нет, то непосредственно управляющей организации.

«До тех пор, пока жители не начнут понимать разницу, мы всегда будем продолжать топтаться на этом поле из граблей», – добавили в пресс-службе.