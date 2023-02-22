ЖКХ

Водоснабжение нарушилось в псковской деревне Писковичи

Водоснабжение нарушилось в деревне Писковичи Псковского района. Об этом сообщается в группе муниципального образования в социальной сети «ВКонтакте».

«По информации представителей МУП "Колхоз им. Залита" водоснабжение в поселке нарушено из-за аварийной остановки скважинных насосов. Это произошло по причине кратковременного отключения электроэнергии», - говорится в сообщении.

Работает ремонтная бригада. Работа одного насоса возобновлена, идет наполнение емкостей. «Подача холодной и горячей воды потребителям будет восстановлена сегодня в 22.00», - добавили в районной администрации.