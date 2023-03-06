ЖКХ

Участникам спецоперации полностью отменят пени за неуплату ЖКУ

Всем участникам специальной военной операции планируется отменить пени за неуплату ЖКУ. Правительство РФ поддержало такой законопроект, следует из проекта отзыва кабмина. Его внесли в Госдуму (ГД) осенью 2022-го, в феврале текущего года приняли в первом чтении.

В проекте отзыва кабмина говорится, что в материалах к проекту «необходимо отразить информацию о возможной потребности в оказании финансовой помощи бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета, а также о дополнительных расходах консолидированных бюджетов субъектов РФ на реализацию положений законопроекта», уточняют «Известия».

В пресс-службе правительства отметили, что поддерживают законопроект при условии, что замечания будут учтены ко второму чтению.

«Следует прописать ко второму чтению законопроекта регламент компенсации бизнесу недополученных средств», — считает заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Впрочем, это не очень затратная для сферы ЖКХ мера: в сумме штрафы, даже если абсолютно все участники СВО перестанут оплачивать коммуналку, вряд ли превысит 100 млн рублей, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.