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ЖКХ

Участникам спецоперации полностью отменят пени за неуплату ЖКУ

09.03.2023 08:26|Псков

Всем участникам специальной военной операции планируется отменить пени за неуплату ЖКУ. Правительство РФ поддержало такой законопроект, следует из проекта отзыва кабмина. Его внесли в Госдуму (ГД) осенью 2022-го, в феврале текущего года приняли в первом чтении.

В проекте отзыва кабмина говорится, что в материалах к проекту «необходимо отразить информацию о возможной потребности в оказании финансовой помощи бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета, а также о дополнительных расходах консолидированных бюджетов субъектов РФ на реализацию положений законопроекта», уточняют «Известия».

В пресс-службе правительства отметили, что поддерживают законопроект при условии, что замечания будут учтены ко второму чтению.

«Следует прописать ко второму чтению законопроекта регламент компенсации бизнесу недополученных средств», — считает заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Впрочем, это не очень затратная для сферы ЖКХ мера: в сумме штрафы, даже если абсолютно все участники СВО перестанут оплачивать коммуналку, вряд ли превысит 100 млн рублей, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

Теги: #ЖКХ #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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