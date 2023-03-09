ЖКХ

Оператор по обращению с опасными отходами приглашает организации Пскова на обучающий вебинар

Федеральный оператор по обращению с отходами I-II классов опасности, ФГУП «ФЭО», организует проведение обучающего вебинара по работе в федеральной государственной информационной системе учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие состоится 14 марта в 9:30. К участию приглашаются отходообразователи, которые не имеют собственных мощностей по обращению с отходами I и II классов.

Во время вебинара участникам будет предоставлена возможность задавать интересующие вопросы. По вопросам участия в вебинаре, регистрации и подключения обращаться к контактному лицу: Марина Потокова, телефон +7 (923) 111-45-51, электронная почта MVPotokova@rosfeo.ru

С 1 марта 2022 года обращение с отходами I и II классов опасности осуществляется с учетом требований статьи 14.4 Федерального закона от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Все информационное взаимодействие по организации надлежащего обращения с отходами I и II классов опасности, в том числе по заключению договоров на оказание услуг федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности, осуществляется с применением функционала федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.