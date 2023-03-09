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ЖКХ

Названы злостные неплательщики за вывоз ТКО в Пыталовском районе

13.03.2023 11:57|ПсковКомментариев: 0

Подготовлен пакет документов для взыскания в судебном порядке платы за услугу по вывозу ТКО с юридических лиц и предпринимателей Пыталовского района, сообщает пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Задолженность по Пыталовскому району физических лиц составляет более 9 млн рублей, задолженность юридических лиц – 250 тысяч 296 рублей 22 копейки.

Помимо прочих, самыми злостными неплательщиками в данном районе являются:

  • Гавровская средняя школа – 32 176, 51 рублей;
  • Линовская средняя школа - 11 166,19 рублей;
  • Пыталовская средняя школа – 54 468,28 рублей;
  • Детский сад №1 – 95 945,61 рублей;
  • Пыталовский районный дом детского творчества – 20 372,76 рублей;
  • Пыталовская школа искусств – 4 237,45 рублей;
  • Пыталовское досуговое объединение – 3 827,70 рублей.

«Взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимостью оплачивать пени и судебные издержки, но и вероятностью ареста банковских счетов, движимого и недвижимого имущества, а также запретом выезда из страны», – отметили в «Экопроме».

Теги: #Пыталовский район #Мехуборка #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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