Названы злостные неплательщики за вывоз ТКО в Пыталовском районе

Подготовлен пакет документов для взыскания в судебном порядке платы за услугу по вывозу ТКО с юридических лиц и предпринимателей Пыталовского района, сообщает пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
Задолженность по Пыталовскому району физических лиц составляет более 9 млн рублей, задолженность юридических лиц – 250 тысяч 296 рублей 22 копейки.
Помимо прочих, самыми злостными неплательщиками в данном районе являются:
«Взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимостью оплачивать пени и судебные издержки, но и вероятностью ареста банковских счетов, движимого и недвижимого имущества, а также запретом выезда из страны», – отметили в «Экопроме».