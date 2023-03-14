ЖКХ

Названа сумма задолжности за вывоз ТКО в Печорском районе

Подготовлен пакет документов для взыскания в судебном порядке платы за услугу по вывозу ТКО с юридических лиц и предпринимателей Печорского района, сообщает пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Задолженность по Печорскому району физических лиц составляет более 15 000 000 рублей, задолженность юридических лиц – 446 611, 97 рублей. К злостным неплательщикам относятся все учреждения образования данного района, от которых оплата не поступала более года.

«Взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимостью оплачивать пени и судебные издержки, но и вероятностью ареста банковских счетов, движимого и недвижимого имущества, а также запретом выезда из страны», – отметили в «Экопроме».