ЖКХ

Котельная РЖД переходит на баланс «Псковских тепловых сетей»

Котельная РЖД в Пскове переходит на баланс муниципального предприятия «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПТС.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Еще до окончания отопительного сезона 2022-2023 число котельных нашего предприятия увеличится. Нет, мы не построили новую котельную, от неё попросту отказалась РЖД. Стоит отметить, что процедура эта длится уже больше трёх лет, мы искренне надеялись, что дальше разговоров дело не пойдёт, но увы», - рассказали на предприятии.

Для того, чтобы интегрировать котельную в состав «Псковских тепловых сетей», нужно много времени, сил и средств, отметили в ПТС.

«Первое, с чего мы начали, – это знакомство с персоналом котельной, его нам тоже передали. С одной стороны, это и хорошо, персонал работает здесь многие годы, отлично справляется со своей работой и знает все сильные и слабые стороны данного объекта. Но прежде, чем полноценно приступить к работе, им придётся сдать экзамены, так сказать, подтвердить свои знания и навыки, про медицинскую комиссию и новую спецодежду тоже всё понятно», - перечислили дальнейшие действия на предприятии.

Котельная войдёт в состав главного «феодала» - участка №5, так сотрудники ПТС в шутку называют этот участок из-за его географии (в его состав входят 11 котельных).

«Если с людьми всё понятно, практически все сохранят свои места, то с оборудованием котельной, её автоматикой (которой нет) нужно что-то решать, как и с текущими трубами по холодной воде и не только. Мы уже было решили, что все котельные предприятия доведены до ума, но тут появилась эта котельная. Вы не подумайте, мы никого ни в чём не обвиняем. РЖД отлично разбирается в железных дорогах, знает всё о поездах, рельсах, шпалах, но вот котельное оборудование и прочее – это не совсем их профиль, да и, честно говоря, оснащать котельную разными специализированными системами не было никакого смысла, так как она не была интегрирована ни в одну из существующих систем, она просто отапливала жилые дома и всё, не нужны здесь хитрые схемы переключений, перерасчёты нагрузки, если возникли проблемы и так далее, она просто как-то работала», - выразили мнение на предприятии.

Впереди у «Псковских тепловых сетей» много работы с этой пока ещё безымянной котельной. «Ждём все подтверждающие документы, и поехали», - заключили в ПТС.