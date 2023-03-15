ЖКХ

«Экопром» предупредил псковичей об изменениях в графике приема граждан

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») внес изменения в график приема граждан 15 марта.

Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках будут работать с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг и с 8.00 до 16.00 в пятницу. Обед продлится с 12.00 до 13.00.

Продолжают функционировать дистанционные сервисы. Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять Почтой России по адресам: