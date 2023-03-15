Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
и снова в грязи
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Парк у реки Милевки
Защита для псковских предпринимателей
построй дом своей мечты
Оплата за ОДН с марта
Господин Рейтингомер
факторинг для бизнеса
Псковское гостеприимство
о показаниях электросчётчика
обновленный дизайн-код
Подарки к 23 февраля
 
 
 
ещё ЖКХ 15.03.2023 14:001 Безопасный хлор: в Пскове запускают новую технологию очистки воды 16.03.2023 12:350 «Экопром» предупредил псковичей об изменениях в графике приема граждан 16.03.2023 10:260 Котельная РЖД переходит на баланс «Псковских тепловых сетей» 15.03.2023 16:450 Губернатор осмотрел обновленную котельную в Опочке 15.03.2023 16:220 «Псковэнергосбыт» ответил на вопросы о показаниях электросчётчика 15.03.2023 15:240 «Экопром» предупреждает о возможном отставании от графика вывоза ТКО из-за погодных условий
 
 
 
Самое популярное 12.03.2023 11:292 Умер экс-начальник управления образования администрации Пскова Игорь Прокофьев 13.03.2023 18:392 В Пскове ликвидируют одно из муниципальных учреждений 13.03.2023 13:222 Синоптик оценила вероятность полного таяния снега в Псковской области на этой неделе 14.03.2023 10:130 Ушедший в самоволку военнослужащий расстрелял осенью автобус в Пскове 14.03.2023 21:510 Жителям Воронежской области вновь начали вручать повестки в военкоматы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Экопром» предупредил псковичей об изменениях в графике приема граждан

16.03.2023 12:35|ПсковКомментариев: 0

Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») внес изменения в график приема граждан 15 марта.

Центры обслуживания клиентов компании «Экопром» в Пскове и Великих Луках будут работать с 8.00 до 17.00 с понедельника по четверг и с 8.00 до 16.00 в пятницу. Обед продлится с 12.00 до 13.00.

Продолжают функционировать дистанционные сервисы. Все заявления принимаются по электронной почте регоператора: ro_pskov@mehuborka.ru

Документы, в том числе для проведения перерасчета платы за ТКО, можно направлять Почтой России по адресам:

  • ЦОК в Пскове: 180000, Псковская область, город Псков, улица Льва Толстого, дом 3;
  • ЦОК в Великих Луках: 182107, город Великие Луки, пр-т Гагарина, дом 54.
Теги: #Мехуборка #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли запрещать фото- и видеосъемку на школьных уроках?
В опросе приняло участие 159 человек
16.03.2023, 12:350 «Экопром» предупредил псковичей об изменениях в графике приема граждан 16.03.2023, 12:280 Где в Пскове найти сморреброд 16.03.2023, 12:190 «Три мудреца»: Спасет ли Россию сокращение штата чиновников и силовиков? 16.03.2023, 12:150 Группа инвалидов попросила установить пандус в офисе врача общей практики на Завеличье
16.03.2023, 12:110 В Сочи задержали жену блогера, чей грудной ребенок умер от истощения 16.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Андреем Михайловым 16.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 марта 16.03.2023, 11:520 Фотофакт: Слой гидроизоляции снимают на Ольгинском мосту в Пскове
16.03.2023, 11:481 Установлен водитель, сбивший 86-летнюю женщину на парковке гипермаркета в Пскове 16.03.2023, 11:380 Бесплатный Wi-Fi появится в сельских библиотеках Псковской области 16.03.2023, 11:312 От 100 тысяч и выше: цены на отпуск подскочили для псковичей, куда теперь ехать 16.03.2023, 11:220 Сбивший столб на улице Инженерной в Пскове водитель отказался от проверки на алкоголь
16.03.2023, 11:150 Псковский губернатор похвалил муниципалитеты за развитие ТОС 16.03.2023, 11:080 «Чебурашка» уже доступен в Okko 16.03.2023, 11:061 Здание рядом с вокзалом сдают в аренду за 214 тысяч рублей в месяц 16.03.2023, 11:020 Виновник ДТП оплатил более 200 тысяч рублей пострадавшему в Порховском районе
16.03.2023, 10:530 Программу форума работающей молодежи разрабатывают в Пскове 16.03.2023, 10:390 Юные псковички победили на соревнованиях «Рыцари аэробики» в Суздале 16.03.2023, 10:320 «Гайд-парк»: Депутат Андрей Михайлов о муниципальной реформе и областном конкурсе ТОСов 16.03.2023, 10:260 Котельная РЖД переходит на баланс «Псковских тепловых сетей»
16.03.2023, 10:150 Две картины псковского музея представлены на выставке в Петербурге 16.03.2023, 10:100 Планы по модернизации системы здравоохранения на 2023 год озвучили в Псковской области 16.03.2023, 09:560 Клиенты сети кафе-кондитерских и бистро «Миша» могут оплатить заказ телефоном с помощью SberPay QR 16.03.2023, 09:500 Когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2023 году, рассказали эксперты
16.03.2023, 09:400 На зарплату в конверте сегодня согласны четверо из десяти россиян 16.03.2023, 09:300 Воруют всё: магазинные хищения по-псковски 16.03.2023, 09:150 Александр Козловский пригласил своих подписчиков на выставку юного великолучанина 16.03.2023, 09:000 Погодные рекорды и «растаявшие дороги»: чем запомнится псковичам уходящая зима
16.03.2023, 08:450 Жилой дом горел в Великих Луках 16.03.2023, 08:300 Сколько нужно хранить старые документы, рассказали россиянам 16.03.2023, 08:200 Компании хотят заставить компенсировать клиентам утечку их данных 16.03.2023, 08:180 Хочу всё готовое: как обстоят дела с бизнесом в Псковской области
16.03.2023, 08:090 На мебель из Европы хотят увеличить импортную пошлину в пять раз 16.03.2023, 07:550 Псковская спортсменка попала в сборную страны по джиу-джитсу 16.03.2023, 07:370 Новое сусальное золочение наносят на украшения главки звонницы Псково-Печерского монастыря 16.03.2023, 07:191 Более 400 млн рублей из госбюджета неэффективно потратили регионы на благоустройство
16.03.2023, 07:000 Таяние снега в европейской части России замедлится 15.03.2023, 22:110 Художественная выставка «Весенняя палитра» откроется в Пскове 16 марта 15.03.2023, 22:001 Более 40% россиян признались в зависимости от кофе 15.03.2023, 21:400 Совет Федерации одобрил закон об исключительном праве доставки пенсий наличными Почтой России
15.03.2023, 21:330 Повышенное содержание серы в 22 овощах выявили ученые 15.03.2023, 21:300 Итоги соревнований специалистов-кинологов подвели в областном УФСИН 15.03.2023, 21:203 Иностранным IT-специалистам упростили трудоустройство и получение ВНЖ в России 15.03.2023, 21:150 График работы читальных залов псковского госархива изменится с 20 марта
15.03.2023, 21:100 Псковские работодатели проявляют интерес к нейросетям 15.03.2023, 21:000 Пропавшего три года назад мужчину продолжают разыскивать в Пскове 15.03.2023, 20:510 «Михайловское» представит ульяновцам Пушкина как героя лубочных картинок 15.03.2023, 20:500 Вопросы развития противотуберкулезной службы обсудят в Пскове
15.03.2023, 20:400 Об открытии Льняной биржи в Пскове более ста лет назад рассказали архивисты 15.03.2023, 20:200 Четыре игровых разработчика представят Псковскую область в финале конкурса «Начни игру» 15.03.2023, 20:170 Google включит искусственный интеллект в работу Gmail 15.03.2023, 20:050 Псковский губернатор привел в пример работу волонтеров Опочецкого района
15.03.2023, 20:001 Рейтинг высокооплачиваемых вакансий марта составили для псковичей 15.03.2023, 19:400 Концерт органной музыки из цикла «Весенняя фантазия» пройдет в Пскове 15.03.2023, 19:370 Валентину Понизовскую переизбрали на пост председателя Совета муниципальных образований Псковской области 15.03.2023, 19:260 Псковские организации смогут сверить данные о налогооблагаемом транспорте
15.03.2023, 19:200 Вице-спикер Госдумы призвал разрешить вооружать продавцов ритейла шокерами 15.03.2023, 19:000 Почти 7 млн рублей маткапитала псковичи направили на образование детей 15.03.2023, 18:580 Лариса Семашко о победе на конкурсе «Лучший ТИЦ России»: Это каждодневный труд моих работников и коллег 15.03.2023, 18:450 Самые отзывчивые коллеги работают в детсадах и больницах — опрос
15.03.2023, 18:381 Игорь Сопов раскритиковал «Яблоко» за прогулы заседаний избирательных комиссий 15.03.2023, 18:340 Лисы, нутрии и дикобраз: список обитателей составили в псковском подворье 15.03.2023, 18:291 Водителя автомобиля, сбившего бетонный столб на Запсковье, отправили в больницу 15.03.2023, 18:150 В Пскове проходят встречи представителей НКО и исполнительных органов региона
15.03.2023, 18:000 Бесплатный концерт ко дню рождения Римского-Корсакова пройдет в Вечаше 15.03.2023, 17:570 Житель Пскова устал ухаживать за родным братом и избил его до смерти 15.03.2023, 17:530 Водитель КамАЗа «догнал» Opel на улице Юбилейной в Пскове 15.03.2023, 17:520 Встречу с артистом областного театра кукол организуют в Пскове
15.03.2023, 17:431 Рабочие снимают асфальт на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО 15.03.2023, 17:400 Выставка «Лоскутная история Валентины Гринкевич» открылась в Пскове 15.03.2023, 17:340 Легковой автомобиль снес бетонный столб на Запсковье. ВИДЕО 15.03.2023, 17:300 Спортинвентарь приобрели для отделения Всероссийского общества слепых в Великих Луках
15.03.2023, 17:200 В российском регионе дети отравились таблетками во время игры и попали в больницу 15.03.2023, 17:110 Псковские делороссы подписали соглашение о сотрудничестве с «Новой формацией» 15.03.2023, 17:051 ТИК выявила недостатки в документах самовыдвиженца на пост главы Пустошкинского района 15.03.2023, 17:000 Клиенты ВТБ в Псковской области увеличили объем налоговых платежей в 4 раза
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru