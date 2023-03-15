ЖКХ

Жильцы многоквартирных домов получат новые основания для смены УК

Управляющим домами организациям предлагается составить перечень серьезных нарушений, за которые граждане могут сменить УК на другую. Поправки такого содержания к законопроекту об изменениях в статью 162 ЖК РФ подготовила зампредседателя комитета Госдумы Светлана Разворотнева.

«В этот перечень могут войти, например, требования к обеспечению безопасности жителей, выполнению условий договора управления, отсутствие нарушений качества и объемов работ», — цитируют Светлану Разворотневу «Известия».

Например, к требованиям по безопасности относится подготовка дома к зиме, обслуживание лифтов, газового оборудования и так далее.

В числе предложений депутатов — определение существенных типовых условий договоров управления. А также ввести обязательство для сменяемых УК предавать не потраченные, но собранные с жильцов, денежные средства новой управляющей компании.

При этом перечень существенных нарушений и пункты соглашений с жильцами предлагается определить кабмину.