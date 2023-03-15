ЖКХ

Природный газ запустили в поселке Кунья

Природный газ запустили в поселке Кунья. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

«Очень долго ждали этого момента. Первый участок межпоселкового газопровода был заложен еще в 2008 году. Значение газификации для нашего поселка трудно переоценить. Связано это с тем, что у нас многие жители готовы к потреблению газа в своих домовладениях, учитывая то, что у них стоят твердотопливные котлы и имеется в наличии система отопления», - сказал глава района.

Олег Лебедев также напомнил о реализации инвестиционного проекта на территории поселка Кунья и деревни Ущицы по строительству сети блочно-модульных газовых котельных и замены 7 километров теплосетей.