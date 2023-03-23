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ЖКХ

Зимой и летом не одним цветом: почему вода в Пскове становится мутной и что делать потребителям

23.03.2023 10:04|ПсковКомментариев: 0

Вода из-под крана в областном центре может быть мутной, желтоватой или иметь странный запах. Какими же могут быть причины загрязнения? Безопасна ли такая вода для употребления? Что делать нам, жителям областного центра, если вода в доме изменила свой цвет? Ответы на эти и другие вопросы искала корреспондент Псковской Ленты Новостей, посетив один из новых объектов муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» - станцию подземного водозабора.

 

Фото здесь и далее: станция подземного водозабора в Пскове

Как показывает практика, чаще всего причиной загрязнения воды становится неудовлетворительное состояние общедомовых сетей или же качество их обслуживания. А это, как мы помним, зона ответственности управляющих компаний.

«Мы свою воду постоянно контролируем, ежедневно отбираем показатели воды для химического и микробиологического исследования, - заверил главный технолог муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев. - В ежедневном режиме контролируем и отчитываемся по результатам анализов в Роспотребнадзор».

Временное помутнение воды может быть связано с ремонтными и регламентными работами на общедомовых и городских сетях. Поэтому, первое, что следует сделать потребителю – обратиться в управляющую компанию для уточнения информации о проводимых работах, объяснил Андрей Алябьев.

В случае, если управляющая компания не проводила работы в сетях, следует обратиться в «Горводоканал».

Если же ни управляющая компания, ни «Горводоканал» не проводят никаких работ, то псковичам придется обращаться в колл-центр (79-21-12) для последующего проведения анализа воды.

«Наша лаборатория выезжает по всем обращениям и отбирает воду. Конечно, мы не можем взять пробу из крана потребителя, поскольку у нас нет доступа в частные владения. Мы отбираем воду либо на вводе в дом, либо на ближайшем гидранте. Как правило, никаких нарушений нормативов на наших сетях мы не фиксируем. Мы отвечаем нашим абонентам и предоставляем им все подтверждающие документы, что наша вода соответствует всем требованиям», – уточнил Андрей Алябьев.

Потребитель имеет полное право обратиться не только в лабораторию городского предприятия, но и напрямую в органы Роспотребнадзора. В этом случае существенной разницей станет лишь процесс отбора проб – представители Роспотребнадзора могут взять пробы воды напрямую из крана потребителя и из городских сетей. По этим анализам можно выявить источник загрязнения: если вода на вводе в дом соответствует качеству, а в кране потребителя есть значительные отклонения от нормы, то причиной загрязнения являются внутридомовые сети, которые обслуживает управляющая компания.

До проведения лабораторных исследований и определения точной причины загрязнения судить о безопасности воды сложно. В «Горводоканале» отметили, что использовать воду для стирки или уборки при незначительном загрязнении можно, но лучше воздержаться от ее употребления и использования для приготовления пищи.

«Все зависит от того, почему произошло ухудшение качества. Если потребитель видит, что вода имеет посторонние запахи, привкусы или ее цвет изменился, надо принимать меры. Для мытья посуды или стирки эту воду использовать можно, конечно, если загрязнение не носит глобальный характер. В пищу – лучше нет. Стоит дождаться результатов анализов», – добавил главный технолог «Горводоканала».

Традиционный метод россиян в борьбе с грязной водой в виде увеличения напора до максимума и попыток «пропустить» грязную воду через трубы, действительно, может помочь, но только в том случае, если после ремонта или других работ на сетях имела место остановка водоснабжения. В иных случаях это не имеет смысла, так как причина, скорее всего, не устранена.

В случае, если лабораторные исследования подтвердили, что водоснабжение не соответствовало параметрам качества, и доказано, что это произошло на городских или общедомовых сетях, то потребитель имеет полное право потребовать перерасчет за некачественно оказанную услугу и направить требование в управляющую компанию или «Горводоканал».

 

Качество воды в Пскове может зависеть не только от состояния сетей. Напомним, на данный момент в городе действуют два водозабора – подземный и поверхностный. Вода, поступающая из подземного источника, конечно же, чище. Единственный «минус» подземного водозабора – высокое содержание железа и жесткость. К слову, первая проблема успешно решается аэрацией и песчаными фильтрами, а станция умягчения воды, которую планируют закончить к началу 2024 года, должна помочь с решением второй.

Намного сложнее ситуация в районах, где воду берут из наземного - поверхностного - источника. В этом случае проблема несколько банальна и очевидна – в реке вода намного грязнее. К тому же степень ее загрязненности зависит от сезона, что создает дополнительную нагрузку на фильтры в период таяния льда и снега.

«Это создает дополнительную нагрузку на наши очистные сооружения поверхностного водозабора. Мы фиксируем это ухудшение, сейчас в ежедневном режиме поступает информация о повышении мутности воды в реке. Повышается кислотность воды в реке, мы вынуждены использовать дополнительные реагенты в период половодья. Несмотря на ухудшение состояния воды в источнике, мы принимаем дополнительные меры по обеспечению качества воды в наших сетях», - поделился информацией Андрей Алябьев.

Он уточнил, что речная вода требует более сложной очистки. Чтобы довести ее до качественного уровня, требуется использование нескольких химических реагентов. В перспективе «Горводоканал» планирует полностью перевести город на подземный водозабор.

Количество воды, потребляемое целым городом, огромно, именно поэтому водоподготовка – крайне сложный процесс, который требует постоянного контроля для обеспечения качества и безопасности воды. Обращения потребителей – это важный аспект в работе предприятия, который помогает выявить и локализовать проблемы, найти наиболее эффективные методы их устранения.

Анастасия Мишуковская

Теги: #горводоканал
Источник: Псковская Лента Новостей
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