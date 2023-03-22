ЖКХ

Основную причину негодности контейнеров для вывоза ТКО назвали в «Экопроме»

Основную причину негодности контейнеров для вывоза ТКО назвал начальник ремонтно-эксплуатационного отдела филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Андриевский.

Фото: Филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Вандализм, небрежное отношение, поджоги – основная причина негодности контейнеров», - отметил он.

Александру Андриевскому 30 лет, окончил ПсковГУ и имеет два высших образования: по специальности менеджер по управлению бизнесом и психолог. Тяга к ремонту у него с 14 лет, всему учился сам, начинал с телефонов и компьютеров, затем стал ремонтировать машины, а теперь возглавляет ремонтно-эксплуатационный отдел филиала ООО «Экопром».

«В работе меня ничего не смущает, поэтому сам лично выезжаю на маршрут, ремонтирую контейнеры и обучаю ребят отдела», - поделился он.

Утро начинается с планерки, где обязательно проводится инструктаж с подчиненными по технике безопасности, начиная от работы с инструментом и заканчивая правилами дорожного движения. Ежедневно в адрес отдела поступают заявки от менеджеров территориального отдела, водителей и операторов, дворников, управляющих компаний и администраций Псковской области о том, что необходимо произвести ремонт контейнеров. Александр Андриевский выезжает на место, производит осмотр, где делает заключение о возможности ремонта, составляет план маршрута. А утром после планерки отправляется с водителем Сергеем Никандровым на ремонт. Ежедневно ремонтируется около 10 контейнеров.

«Рабочий день до 17 часов, но может и затянуться допоздна. Если находишься где-нибудь в Печорах, а по плану нужно отремонтировать еще пару контейнеров, то, конечно, остаешься и делаешь, чтобы не возвращаться в другой раз, потому что ремонт ждут и в других населенных пунктах нашей области», - рассказывает Александр Андриевский.

В свободное от работы время он записывает песни: сочиняет музыку и слова. Музыке он также учился сам. Раньше с удовольствием ездил с концертами по районам Псковской области.

В ООО «Экопром» пришел в 2020 году: за трудовым стажем, стабильностью и надежностью. До этого принимал участие в военной операции в Сирии, поэтому главное для него – это мир во всем мире.

«В людях больше всего ценю честность и искренность, умение держать слово», - подчеркнул Александр Андриевский.