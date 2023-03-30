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Энергетики восстановили 1740 км ЛЭП в Псковской области

Сотрудники компании «Россети Северо-Запад» восстановили 1740 км линий электропередачи в Псковской области после сильных снегопадов. Энергетики включили 87 линий электропередачи и 1267 трансформаторных подстанций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

«Атлантический циклон принес в регион аномальную погоду — одновременно паводки и сильный мокрый снег. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. В таких условиях провода всего за час покрываются льдом», - рассказали о проблеме в компании «Россети Северо-Запад».

85 бригад компании ликвидируют последствия стихии. Работы не прекращаются и ночью. Специалисты вынуждены пробираться к линиям электропередачи по сугробам и подтопленным дорогам.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

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В псковском филиале «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим работы.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220.