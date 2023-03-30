ЖКХ

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают более 5 тысяч псковских семей

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 1 января получает 5 256 семьи в Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, предоставляется субсидия.

Расходы регионального бюджета на предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг при максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных в совокупном доходе семьи 22% в 2022 году составили 79,6 млн рублей.

На 2023 год предусмотрено лимитов 100,6 млн рублей.