Кто может компенсировать плату за капремонт, рассказала Ольга Евстигнеева

Кто может компенсировать плату за капитальный ремонт, рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В соответствии с законом Псковской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется:
«Квитанции необходимо оплачивать в той сумме, которая указана в ней. Полного освобождения от уплаты за капитальный ремонт в настоящее время законодательством не предусмотрено», – уточнила Ольга Евстигнеева.
На 1 января численность получателей составила 10 124 человека. Расходы на компенсацию за капитальный ремонт за 2022 год составили 15,7 млн рублей, из федерального бюджета - 4,6 млн рублей. На 2023 год на предоставление компенсации за капитальный ремонт предусмотрено 14,7 млн рублей, из средств федерального бюджета - 5 млн рублей.