ЖКХ

Кто может компенсировать плату за капремонт, рассказала Ольга Евстигнеева

Кто может компенсировать плату за капитальный ремонт, рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева в ходе парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В соответствии с законом Псковской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется:

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 50%;

одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере 100%;

собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 50%, восьмидесяти лет – в размере 100%;

собственникам жилых помещений, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов 1 и (или) 2 групп, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 50%, восьмидесяти лет, - в размере 100%.

«Квитанции необходимо оплачивать в той сумме, которая указана в ней. Полного освобождения от уплаты за капитальный ремонт в настоящее время законодательством не предусмотрено», – уточнила Ольга Евстигнеева.

На 1 января численность получателей составила 10 124 человека. Расходы на компенсацию за капитальный ремонт за 2022 год составили 15,7 млн рублей, из федерального бюджета - 4,6 млн рублей. На 2023 год на предоставление компенсации за капитальный ремонт предусмотрено 14,7 млн рублей, из средств федерального бюджета - 5 млн рублей.