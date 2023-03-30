ЖКХ

Все ли псковичи получают положенные компенсации по ЖКХ, уточнил депутат областного Собрания

Все ли псковичи получают положенные компенсации и субсидии в части оплаты ЖКХ, уточнил депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов («Единая Россия») на сессии парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все ли граждане, претендующие на компенсацию или субсидию, их получают?» – спросил он.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева ответила, что помощь оказывается всем.

«Очередей нет. Все те, кто приходит, мы всем обязательно оказываем помощь», – добавила она.