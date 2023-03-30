ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: Как жильцам добиться исполнения всех пунктов договора с УК? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 30 марта.

Гость студии - старший по дому и директор УК «Новый квартал» Антон Васильев. Ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов поговорил с ним о том, как жильцам добиться исполнения всех пунктов договора с УК и как поменять плохую «управляйку».

Напомним, в программе «Коммунальный ликбез» член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.