Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются в Невеле. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram
«К сожалению, ликвидировать аварию на сетях холодного водоснабжения вчера не удалось. Работы по восстановлению водоснабжения уже продолжены», - отметил он.
Управляющая компания по телефону 2-11-38 принимает заявки от жителей. «Невельские теплосети» доставляют воду к заявленному дому.
Устранение аварии планируется завершить в течение сегодняшнего дня, добавил он.
Напомним, более 2000 абонентов многоквартирных домов остались без водоснабжения в Невеле из-за крупной аварии, которая произошла на магистральных сетях холодного водоснабжения 30 марта.