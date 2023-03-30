ЖКХ

Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются в Невеле

Работы по восстановлению водоснабжения продолжаются в Невеле. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Олег Майоров / Telegram

«К сожалению, ликвидировать аварию на сетях холодного водоснабжения вчера не удалось. Работы по восстановлению водоснабжения уже продолжены», - отметил он.

Управляющая компания по телефону 2-11-38 принимает заявки от жителей. «Невельские теплосети» доставляют воду к заявленному дому.

Устранение аварии планируется завершить в течение сегодняшнего дня, добавил он.

Напомним, более 2000 абонентов многоквартирных домов остались без водоснабжения в Невеле из-за крупной аварии, которая произошла на магистральных сетях холодного водоснабжения 30 марта.