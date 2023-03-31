ЖКХ

На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры «Острова-3» выделили 600 млн рублей

На модернизацию систем коммунальной инфраструктуры «Острова-3» из федерального бюджета выделили 600 млн рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Позитивные новости для жителей "Остров-3"! Федеральный бюджет при поддержке правительства Псковской области, за что большое спасибо коллегам и лично губернатору Михаилу Ведерникову, на пятилетний срок выделил 600 млн рублей для модернизации систем коммунальной инфраструктуры», – отметил Дмитрий Быстров.

Средства поступят по линии «Фонда развития территорий».

В планах модернизировать следующие объекты:

новые тепловые сети от котельной до здания Дома офицеров, ТК № 31, ТК № 10 в военном городке «Остров-3»;

новую внутриквартальную систему отопления к жилых домам №№ 1-23 и внутриквартальную систему отопления на территории войсковой части в военном городке «Остров-3»;

новые ЦТП №№ 1,2,3 с прокладкой трубопроводов системы горячего водоснабжения на территории войсковой части в военном городке «Остров-3»;

новые ЦТП №№ 4,5,6 с прокладкой трубопроводов системы горячего водоснабжения к домам №№ 1-23 в военном городке «Остров-3»;

​Помимо этого, планируется строить очистные сооружения канализации и станцию второго подъема воды в военном городке «Остров-3».

«Отмечу: те участки сетей, которые на данный момент находятся в неплохом состоянии, будем капитально ремонтировать. На эти цели средства в размере 378 млн рублей выделяет бюджет Псковской области. Весь объем масштабных работ должны провести за 5 лет. Большое спасибо всем, кто был занят непростой работой по проектированию, составлению заявок, их защите, кто поддерживал нас в стремлении улучшить качество жизни большого числа островичей!» – заключил глава муниципалитета.