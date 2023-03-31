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Глава Псковского района: Работа по откачке грунтовых вод на КНС в Писковичах велась всю ночь

Работа по откачке грунтовых вод на канализационно-насосной станции в деревне Писковичи Псковского района велась всю ночь с 31 марта на 1 апреля. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«На текущий момент удалось восстановить работоспособность одного из насосов канализационно-насосной станции. С 03:00 идет откачка канализационных стоков из системы канализации поселка. Одновременно ведутся работы по ремонту второго насоса. Вода начнет подаваться в систему холодного водоснабжения поселка сегодня с 12.00, услуга будет доступна после заполнения всей системы и стабилизации давления», - отметила она.

По договоренности с муниципальным предприятием «Горводоканал», машина с питьевой водой прибудет на час раньше, к 11.00 к магазину «Пятерочка», добавила Наталья Федорова.

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Напомним, 30 марта в Писковичах затопило канализационно-насосную станцию. Для предотвращения затопления территории поселка канализационными стоками была прекращена подача горячей и холодной воды.

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Добавим, в деревне Писковичи, являющейся фактически пригородом Пскова, проживает несколько тысяч человек.