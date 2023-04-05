ЖКХ

Сотрудники «Экопрома» убрали территорию вокруг контейнерных площадок в псковских деревнях

Директор регионального оператора филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев осуществил выезд в деревни Псковского района. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе компании.

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Александр Киселев посетил деревни Дуброво, Макарино, Подосье Псковского района, где обратил внимание на территорию вокруг контейнерных площадок.

«Все знают, что закон обязывает собственника контейнерных площадок содержать их в чистоте. В данном районе ответственной является администрация Логозовской волости. С наступлением весны и таянием снега мы увидели, что вокруг площадок за зимний период скопился мусор, который разносило ветром. Мы понимаем, что в период межсезонья администрация не успевает навести порядок везде и сразу. Я не смог остаться равнодушным, потому что каждый человек хочет жить в чистоте», – рассказал Александр Киселев.

Он добавил, что после осмотра территории было принято решение направить в помощь администрации сотрудников «Экопрома» на уборку территории и «своим примером показать, в каком состоянии должна быть территория вокруг контейнерной площадки».

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«И так должно быть в каждом населенном пункте, в каждом районе, в каждом дворе. Хотелось бы надеяться, что такой результат будет сохранен», - сообщил руководить филиала ООО «Экопром».