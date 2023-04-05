ЖКХ

Работы по догазификации в Дновском районе выполнили на 42%

Работы по догазификации на территории Дновского района выполнены на 42%. Об этом глава района Михаил Шауркин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

«Сегодня провел рабочую встречу с генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Олегом Басниковым. Обсудили сроки выполнения мероприятий по догазификации и подвели итоги работы за 2022 год и первый квартал 2023 года», - рассказал Михаил Шауркин.

По его словам, в целом работы по догазификации на территории Дновского района идут по графику: 42% от общего объёма необходимых работ уже выполнены.