ЖКХ

«Экопром» похвалил жителей деревни Борисовичи за порядок в микрорайне

Жители улиц Балтийской, Венской, Пражской и Завеличенской в деревне Борисовичи Псковского района вместе с управляющими организациями сохраняют свой микрорайон в надлежащем порядке, сообщает филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«К таким площадкам не только приятно подходить и выкидывать мусор, но и подъезжать выгружать контейнеры. Хотим, чтобы жители, управляющие организации и администрации районов брали с них пример: не выбрасывали мусор мимо контейнеров и своевременно убирали прилегающую территорию!» – отметили в «Экопроме».

Данные улицы находятся под надзором управляющих компаний ООО «Комфортный дом», ООО «Рижский микрорайон» и ООО «Борисовичи».