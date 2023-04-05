ЖКХ

Жителям Порхова порекомендовали не пить воду из-под крана 19 апреля

Жителям Порхова порекомендовали не пить воду из-под крана 19 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Порховского района.

Порховское МП «Водоканал» будет проводить гиперхлорирование и промывку водопроводной сети в Порхове 19 апреля с 19.00.

«Жителям города с этого времени не рекомендуется использовать воду из центрального водопровода для питьевых нужд и приготовления пищи, поэтому просим вас сделать запас питьевой воды», – призвали в администрации.

Также жителям Порхова посоветовали утром 20 апреля перед использованием водопровода открыть кран и пропустить воду до исчезновения запаха хлорки.