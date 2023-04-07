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«Экопром» призвал не выбрасывать автомобильные шины на площадки для утилизации ТКО

07.04.2023 17:31|ПсковКомментариев: 2

В рамках ежедневного надзора за состоянием контейнерных площадок менеджеры территориального отдела филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») объезжают более 100 площадок в день.

Фото здесь и далее: филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Ранее мы отмечали, что складирование автомобильных шин на площадках является недопустимым. Не успел растаять снег, а "первые подснежники" стали появляться повсеместно. В ходе рабочей поездки территориальным менеджером Натальей Федоровой выявлены множественные факты складирования автомобильных шин на площадках, а это оказывает негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека», – рассказали в «Экопроме».

 

Автомобильные шины не относятся к ТКО и подлежат утилизации специализированными организациями, осуществляющими данный вид деятельности и имеющими соответствующую лицензию.

Теги: #Мехуборка #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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