ЖКХ

Жителей Родины освободят от платы за воду, израсходованную при промывке системы водоснабжения

Качество водопроводной воды в Родине (Псковский район) стабилизировалось, но жильцы нескольких квартир продолжают ощущать неприятный запах воды. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Судя по всему, это связано с тем, что сам кран внутри квартиры остался неочищенным. Что в таком случае делать?

Провести промывку системы водоснабжения самостоятельно, открыв кран, и дать воде пролиться. Как доложила глава Псковского района Наталья Федорова, по опыту муниципалитета, на это уйдет до 2 дней.

За воду, которая будет потрачена в это время, платить не придётся. Для этого нужно заранее обратиться в управляющую компанию, сообщить о том, что будете проводить промывку, и предоставить показания счётчика», - говорится в сообщении.

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Комплексную экспертизу системы водоснабжения в Родине проведут на следующей неделе, договор уже заключён.