ЖКХ

73 тысячи посетителей принял обновленный клиентский офис «Псковэнергосбыта» за год

Год работы отметил обновленный Центр обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт» Пскова и Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: пресс-служба компании АО «Псковэнергосбыт»

Самый крупный в регионе клиентский офис компании открылся в новом здании в центре Пскова – на улице Карла Маркса, 1а 13 апреля 2022 года.

«Переезд был обусловлен одной, но очень важной, причиной - хотелось создать для посетителей по-настоящему комфортные условия обслуживания. Именно поэтому было выбрано здание большой площади, с вместительной парковкой, без ступенек на входе», – рассказали в компании.

Площадь зала позволила увеличить штат операторов для работы с физическими лицами и добавить окна обслуживания юридических лиц. В зоне ожидания достаточно сидячих мест, а детей посетителей можно занять рисованием в детском уголке.

«Обслуживанием довольна, очередей почти никогда нет. Вы большие молодцы!» – резюмировала одна из клиенток, которая, как и многие пенсионеры, приходит в клиентский офис каждый месяц, чтобы оплатить счет за электроэнергию.

«Я даже не знаю, что еще пожелать вам в плане развития, так здесь приятно находиться. А еще персонал доброжелательный и знающий, всегда подскажет и объяснит», - согласилась другая псковичка.

В свой день рождения центр обслуживания приготовил небольшие сюрпризы для потребителей. Всем детям дарили шарики с логотипом компании, а взрослым вручили корпоративные сувениры.

«В этот день в светлом клиентском зале было, кажется, еще светлей – от улыбок!» – добавили в «Псковэнергосбыте».

В честь дня рождения офиса компания поделилась несколькими фактами о новом офисе: