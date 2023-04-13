ЖКХ

Фундамент для блочно-модульных газовых котельных начали формировать в Кунье

Строительные работы по установке блочно-модульных газовых котельных начались в Кунье. Об этом сообщил глава Куньинского района Олег Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Олег Лебедев / «ВКонтакте»

«Первый этап – подготовка площадок под фундамент для котельных. Старт дан на улице Октябрьской. Сегодня с этой площадки убирался мусор и производилась выборка грунта. Работы будут продолжены. Одновременно с этим будут проектироваться и строиться газовые сети к будущим котельным», - написал он.

Также разработаны проекты подводящих сетей по улицам Октябрьская и Полевая.