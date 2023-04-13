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ЖКХ

Один из районов Пскова оставят без горячей воды из-за ремонта сетей

19.04.2023 10:42|ПсковКомментариев: 2

О ходе ремонта сетей на улице Ижорского Батальона в Пскове рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС

«Сегодня мы находимся на улице Ижорского Батальона, у дома №6. Это снова "Чистая вода". Если быть честными, то мы уже устали писать о подобных работах, в них нет ничего нового, 130 метров пластиковой трубы, которые забиты полностью», - начали свой рассказ в ПТС. 

Сотрудники предприятия выпиливают пластиковые трубы, отрезают муфты и выбрасывают их. Как отметили на предприятии, трасса в этом доме встала ещё неделю назад. «Управляющую организацию и нашу аварийно-диспетчерскую завалили обращениями и жалобами местные жители, но раньше сегодняшнего дня мы никак не могли приступить к этим работам. И дело здесь не в отсутствии желания что-то делать, проблема в отсутствии подходящих труб и соединительных муфт, за которыми пришлось отправиться в Санкт-Петербург», - рассказали в ПТС. 

 
«Странный факт, но во всём нашем городе не оказалось нужного нам количества материала, с таким мы столкнулись впервые, чего нельзя сказать о доме №6 на улице Ижорского Батальона, данный адрес мы уже посещали. Вы бы видели глаза жителей этого дома, которые смотрели в окно, а некоторые даже подходили к нашим сотрудникам. В самом начале они хотели ругаться, но после того, как мы объясняли им, откуда берётся весь этот твёрдый осадок, вопрос у всех был только один: "А это когда-то закончится"? К огромному сожалению, ответа на этот вопрос у нас нет. Пару недель назад мы подготовили большое количество материала, который не нашёл никакого отклика. В таком случае, нам остаётся только копать, резать, варить и ждать чуда», - отметили на предприятии. 

В ПТС добавили, что помимо прочистки сетей, которые стали происходить всё чаще, сотрудникам участка №4 «есть, чем заняться»: уже в мае грядут первые отключения, запланирован огромный объём работ по перекладке сетей. 

«Можно было бы шутить или ёрничать на эту тему, но какие тут шутки? Мы ещё не закончили монтаж сетей у дома №6 на улице Ижорского Батальона, как полностью встал дом №8. А там всё ещё веселее. Бог с трубами, которые проходят по подвалу, демонтировать их и чистить – это долго, муторно и так далее, но здесь есть и подземный участок трассы, который проходит между домами №:№6а, 8а и 8. Именно с ним и будет больше всего проблем», - предположили на предприятии. 

Когда придёт материал, пока неизвестно. Помимо этого, сотрудникам придется раскапывать новый асфальт, а после восстанавливать, но и это, как рассказали на предприятии, «не самое страшное». «В данном месте идёт разветвление трассы ГВС, следовательно, нам предстоит перекрывать её в нескольких направлениях, вы догадались к чему мы ведём? При выполнении этих работ мы не только всё кругом раскопаем, но и на день оставим целый район без горячей воды. Перспектива сомнительная, но иначе не выйдет», - подчеркнули на предприятии. 

Сегодня, 19 апреля, чтобы начать ремонтные работы, пришлось остановить весь район, поменять запорную арматуру, перекрыть нужные дома, а только потом начать работы, но в этом случае так не выйдет. «Так что нас ждёт масштабное отключение», - констатировали в ПТС.

«Единственный приятный факт – это понимание жителей, которые больше не ругаются, а скорее сочувствуют нашим специалистам. С учётом географии распространения "Чистой воды" всем нам скоро придётся с ней столкнуться. Мы благодарим вас за внимание», - добавили на предприятии. 

Теги: #птс
Источник: Псковская Лента Новостей
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