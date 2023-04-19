ЖКХ

Андрей Турчак: Социальная догазификация находится на постоянном контроле «Единой России»

Социальная догазификация – одно из ключевых положений Народной программы партии «Единая Россия». Об этом в среду, 19 апреля, напомнил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Комментируя ход социальной догазификации в регионах страны. он подчеркнул, что этот вопрос находится в «Единой России» на постоянном контроле.

«Мы приложим все усилия, чтобы как можно больше жителей наших регионов смогли бесплатно газифицировать свои дома», - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он сообщил, что вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и главой «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Густовым заехал в гости к ветерану труда Валерию Коробейникову.

«Привезли подарки. Валерий Егорович сказал, что самый лучший для него подарок – газ в доме», - передал слова ветерана Андрей Турчак и отметил, что газовую эстафету от Маймы передали Новоалтайску, где завершилось строительство газопровода. Около 6 тысяч жителей города будут подключены к сетям.

По словам секретаря Генсовета «Единой России», в регионе было проведено заседание штаба по газификации. Как отметил партийный руководитель, по поручению президента всем обязательным категориям льготников обеспечена субсидия на покупку газового оборудования в размере не менее 100 тысяч рублей. Региональные власти к обязательным категориям добавили еще несколько своих.

«Но есть и проблемы. Решаемые», - написал сенатор. По его словам, люди, с которыми сегодня довелось пообщаться, мало знают о положенных им льготах. Региональное отделение «Единой России» возьмет работу по информированию жителей на себя.

Напомним, в 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

Смотрите также Президент одобрил инициативы Андрея Турчака по социальной газификации

За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые по инициативе «Единой России» возглавляют штабы по газификации. Также по инициативе «Единой России» социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.

Также правительство проработает дополнительные меры поддержки граждан при социальной догазификации – с такой инициативой выступала «Единая Россия». Сейчас ряд льготников в 72 регионах по инициативе или при поддержке партии получают скидку или компенсацию на покупку газового оборудования и подведения газопровода к жилому дому.

Кроме того, «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения президента о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям граждан на закупку газового оборудования.