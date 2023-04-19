ЖКХ

Центры обслуживания «Псковэнергосбыта» изменят режим работы в первые дни мая

«Псковэнергосбыт» сообщает об изменении графиков работы центров обслуживания в связи с длинными майскими выходными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Фото: «Псковэнергосбыт»

В субботние дни, 29 апреля и 6 мая, клиентский офис в Пскове (улица Карла Маркса, 1а) будет открыт с 9.00 до 16.00. В остальных центрах обслуживания компании – выходной день.

30 апреля, 1 мая – выходные дни во всех центрах обслуживания АО «Псковэнергосбыт».

2-5 мая – рабочие дни в обычном режиме.

7-9 мая – выходные дни во всех центрах обслуживания АО «Псковэнергосбыт».

Напомним, ряд вопросов потребители могут решить дистанционно. Так, контроль за переданными показаниями, начислениями и платежами обеспечит сервис «Личный кабинет физлица». Здесь же можно оплатить счет и передать показания.

Возможности оплаты и передачи показаний доступны и без регистрации в личном кабинете – на сайте «Псковэнергосбыта». Отправить данные электросчетчика можно также с помощью чат-ботов «ВКонтакте» или в Telegram. Вопросы можно задать в личном кабинете или в группе компании «ВКонтакте».