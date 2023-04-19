ЖКХ

Материальная стимуляция сортировки мусора непопулярна в России — экоактивистка

Материальная стимуляция сортировки мусора не пользуется популярностью в России. Об этом директор экоцентра «Экопрактика» Виктория Посадская рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть постановление правительства. Согласно нашему российскому законодательству, у нас есть право обратится с заявлением, что дом или подъезд хочет сортировать мусор. Сейчас у нас идет плата за норматив, то есть кто-то посчитал, что у нас есть такое количество кг (мусора - ред.) на человека в среднем. Это все очень относительно, но тем не менее мы платим по нормативу, а есть возможность платить по факту, если ты сортируешь мусор. Опять же, это нужно собраться всеми соседями и договориться о сортировке. Нужно достучаться до людей, а до взрослых людей очень сложно достучаться, но это возможно. Обратиться с заявлением, и это должна быть отдельная закрытая площадка. Теоретически, это возможно», – рассказала Виктория Посадская.

Экоактивистка отметила что многие люди предпочитают доплачивать деньги за то, чтобы не сортировать мусор, и на данный момент подобные инициативы очень редко реализуются жителями.