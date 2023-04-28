ЖКХ

Более 20 кубов мусора вывезли с изборского кладбища

Более 20 кубов мусора вывезли с кладбища в деревне Изборск Печорского района, сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Администрация Печор обратилась в филиал «Экопрома» за оказанием услуг по вывозу отходов с территории кладбища в деревне Изборск. После заключения договора на место направили ломовоз регоператора.

«Сбор мусора происходил из 8-кубовых контейнеров. Помимо обычного мусора в таких местах всегда предполагается наличие множества спиленных веток, листвы, венков и даже памятников. По итогу вывезено 20 кубометров отходов», – рассказали в пресс-службе регоператора.

На данный момент территория изборского кладбища убрана.