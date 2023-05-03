ЖКХ

«Коммунальный ликбез»: Как сделать город комфортнее? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Коммунальный ликбез», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 4 мая. Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.

Ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов поговорил с ним о том, как сделать областной центр комфортнее.

Напомним, в программе «Коммунальный ликбез» член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.