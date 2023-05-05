ЖКХ

Более 90 кубометров отходов вывезли из Дедовичей

Более 90 кубометров отходов вывезли из Дедовичей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«В течении всего дня ломовоз регоператора осуществлял вывоз отходов из ГП "Дедовичи". Навели порядок на контейнерных площадках, кладбище, ликвидировали стихийные места складирования отходов. Кроме КГО, были вывезены навалы древесных спилов, венки, доски и другие отходы, не относящиеся к ТКО», – рассказали в «Экопроме».

Регоператор добавил, что для исполнения всех поступивших заявок водителю ломовоза пришлось сделать три рейса. По результатам работы из Дедовичей вывезли около 90 кубометров отходов.