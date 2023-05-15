ЖКХ

Игорь Максимов о конкурсе рабочих профессий в ПТС: Соревнования в этом году очень интересные

О прошедшем конкурсе рабочих профессий в «Псковских тепловых сетях» рассказал руководитель муниципального предприятия Игорь Максимов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас существует несколько прекрасных традиций. Перед 1 мая мы обновляем "Доску почета" – это лучшие люди предприятия по итогам года, их восемь человек. "Доска почета" существовала всегда и ее сохранили. В этом году соревнования очень интересные. Надо просто на людей было посмотреть, померится не тем, кто больше выпил, а тем, у кого руки золотые. С не поддельным интересом ребята определяли лучшего. Это было событие, его освещали чуть ли не в режиме реального времени. Для нас это был чемпионат мира, Олимпиада», - сказал Игорь Максимов.

Конкурс проводился в четырех номинациях: слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по обслуживанию котельного оборудования, сварщик и электрик. Победители в номинациях получили премии. «В этом году получилось так, что конкуренция была очень серьезной. И второе место практически мало отличалось по баллам. И профсоюзы наши помогли нам. Мы всем, кто занял второе место, обеспечили оздоровительную путевку на неделю в санаторий», - поделился Игорь Максимов.

«Единственное, добавлю щепотку дегтя. Предложил государственному средству массовой информации отдельно осветить и сделать репортаж о том, как работают люди. Сказали: "Хорошо, за деньги". Не понимаю я этого, вроде мы страна другая. Все меняется, а мы все за "бабки". Ну да Бог с ним. В следующем году будем проводить конкурс, думаю, пригласим опять, чтобы телевизионный репортаж что ли сняли о наших лучших людях», - продолжил он.