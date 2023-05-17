ЖКХ

Суд отказался передавать фонари на Завеличье на содержание местным жителям

Апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Псковской области об обязании администрации сельского поселения «Завеличенская волость» принять в муниципальную собственность сети наружного освещения на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в арбитражном суде.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

В суде рассказали, что АО СЗ «Псковжилстрой» является застройщиком микрорайона «Борисовичи» и ведет освоение территории данного микрорайона с 2011 года. В соответствии с планом освоения микрорайона, застройщику выданы разрешения на строительство в деревне Борисовичи 21-го многоквартирного жилого дома (МКД).

В целях обслуживания, эксплуатации и благоустройства территорий, прилегающих к МКД, застройщик за свой счет построил сети наружного освещения. Застройщик по настоящее время несет расходы по их содержанию и оплате гарантирующему поставщику потребленной сетями электрической энергии.

Полагая, что расходы на содержание наружных электрических сетей и оплату электрической энергии, отпущенной на их функционирование, должно нести муниципальное образование, АО СЗ «Псковжилстрой» обратилось в администрацию с предложением о безвозмездной передаче сетей в муниципальную собственность.

По результатам рассмотрения заявления администрация приняла решение об отказе в согласовании приема в собственность муниципального образования объектов наружного освещения в деревне Борисовичи.

Администрация мотивировала свой отказ тем, что опоры наружного освещения с установленными на них светильниками расположены на земельных участках собственников МКД и являются объектами их благоустройства, обязанность по содержанию которых возложена на собственников.

Удовлетворяя заявленные требования, суд отметил следующее:

Нормы жилищного законодательства не обязывают собственников помещений в многоквартирных домах нести расходы по уличному (дворовому) освещению.

Спорное имущество должно находиться в муниципальной собственности и использоваться для решения вопросов местного значения органа местного самоуправления, поэтому подлежит безвозмездной передаче в муниципальную собственность поселения, на территории которого оно находится.

Потребности в услуге освещения улиц обеспечиваются за счет средств местного бюджета поселения и являются муниципальными нуждами.

Организация и ремонт уличного (дворового) освещения относится к компетенции органов местного самоуправления.

Таким образом, сети наружного освещения должны быть переданы в муниципальную собственность в силу закона.