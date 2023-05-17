ЖКХ

Собственников бесхозных сетей канализации ищут в Пскове

Заявление комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова о признании права собственности муниципального образования «Город Псков» на ряд объектов недвижимости поступило в Псковский городской суд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в суде, в перечне следующие объекты:

сооружение (сети канализации) с КН60:27:0000000:5587, протяженностью 131 метр, расположенное по адресу: Псков, улица Красноармейская, у домов №№ 24, 24-а;

сооружение (сети канализации) с КН60:27:0000000:5588, протяженностью 455 метров, расположенное по адресу: Псков, улица Народная, (внутриквартальная сеть, от дома №55 по улице Народной до улицы Розы Люксембург);

сооружение (сети канализации) с КН60:27:0050301:4790, протяженностью 72 метра, расположенное по адресу: Псков, улица Народная, у дома 45;

сооружение (сети канализации) с КН60:27:0050301:4791, протяженностью 346 метров, расположенное по адресу: Псков, Рижский проспект, (внутриквартальная сеть, МР №2) от дома 64-а по Рижскому проспекту, через дом № 56-а до Рижского проспекта;

сооружение (сети канализации) с КН60:27:0050301:4793, протяженностью 581 метр, расположенное по адресу: Псков, Рижский проспект, (внутриквартальная сеть, МР №2) от дома №56 до дома №42 по Рижскому проспекту и до Рижского проспекта.

Заявление принято к производству судьи Псковского городского суда Людмилы Лукьяновой. Судебное заседание назначено на 15 июня в 10:30 в помещении Псковского городского суда по адресу: Псков, улицы Петровская, 24, кабинет 24 (2 этаж).

«В связи с изложенным, всем заинтересованным лицам, которые считают себя собственниками данного имущества либо его иными законными владельцами, предлагается обращаться для решения вопроса о его дальнейшей судьбе либо в комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова (во внесудебном порядке), либо в Псковский городской суд Псковской области для участия в рассмотрении заявления», - уточнили в суде.