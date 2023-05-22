ЖКХ

Ремонт теплосетей начался на улице Кузнецкой в Пскове

Ремонт теплосетей начали у гостиницы «Октябрьская» на улице Кузнецкой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

Сотрудники предприятия отметили, что ремонт сетей на улице Кузнецкой может стать одной из самых крупных ремонтных работ этого года, часть перекрёстка уже перекрыли.

«Мы сразу хотим пояснить жителям и гостям нашего города. Это не наша блажь, а острая необходимость, которая пойдёт всем на пользу. Кто-то может припомнит, что в прошлом году мы уже работали вблизи этого перекрёстка, если быть точнее, то с обоих сторон Кузнецкой, от стадиона и от гостиницы», – обратились к псковичам на предприятии.

Администрация города планирует замену асфальтного полотна на этом перекрёстке. В прошлом году работники не стали менять сети, которые проходят под самим перекрёстком, так как в этом случае пришлось бы парализовать всё движение.

«Раз власти нашли средства на ремонт перекрёстка и будут его ремонтировать, с полным перекрытием, наша задача упрощается. Естественно, мы приступили к работам чуть раньше, так как к моменту полного перекрытия Октябрьского проспекта мы должны быть готовы», – добавили в «Псковских тепловых сетях».

На участке предстоит демонтировать часть труб, вычистить лотки и достать трубы, которые проходят под проезжей частью и заменить на новые. Такую операцию уже проводили, когда меняли сети у центральной аптеки, но тогда работы вели ночью.

Если брать общую протяжённость труб, то под замену попадает 100 метров, труба имеет диаметр 500 миллиметров.

Несмотря на проводимый ремонт, отключения горячего водоснабжения не будет. Сотрудники предприятия провели ряд работ по переключениям, которые позволили перенаправить теплоноситель таким образом, чтобы жители не почувствовали никаких неудобств.

«Чего нельзя сказать об автомобилистах, здесь повлиять на ситуацию физически не получится. К этим работам мы ещё вернёмся. Ещё раз приносим извинения за доставленные неудобства», – заключили в «Псковских тепловых сетях».