ЖКХ

Минприроды предлагает учитывать мусор по факту

Условия, при которых возможно вести коммерческий учет ТКО исходя из количества фактически накопленных отходов, будут вскоре определены. Такой проект постановления кабмина разработал Минприроды, сейчас документ проходит регламентные согласительные процедуры, по завершении которых будет внесен в правительство.

Ранее в государственной думе, переход к расчету стоимости услуг вывоза ТКО по их реальному весу поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко, предложив решать проблемы тарифов и нормирования сообща, в рабочей группе, в которую бы вошли думские депутаты, имеющие на этот счет свои веские доводы, пишет «Парламентская газета».

По правилам, ранее утвержденным правительством, плату за вывоз мусора могут начислять тремя способами. В основном ее рассчитывают исходя из нормативов — в регионе определяют, сколько отходов приходится в среднем на одного жителя или квадратный метр жилплощади, и умножают получившееся значение на тариф — эту сумму и включают в платежку.

Вместо норматива плату могут рассчитывать исходя из массы отходов либо количества и объемов вывезенных контейнеров для смешанного мусора и вторсырья. Перейти на расчеты исходя из количества и объема вывезенных контейнеров, то есть по факту, можно в тех регионах, где введено раздельное накопление мусора. Для этого нужно провести общее собрание собственников, сообщить о решении управляющей компании или товариществу собственников жилья, а те обратятся к региональному оператору, ответственному за работу с мусором на конкретной территории.

«Перечень проблем в части тарифов, нормирования нужно решать сообща, вместе, в одной рабочей группе. Я предлагаю собрать рабочую группу из депутатов, у которых есть предложения. Мы открыты», — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Она также напомнила, что в некоторых регионах мусор вывозится в обход специально установленных площадок весового контроля. По ее мнению, за это нужно штрафовать, как и наказывать за то, что мусор сваливают в неустановленных местах.